Оскароносное спортивное драмеди «Тоня против всех» — фильм 2017 года о фигуристке, которая прорвалась наверх вопреки жизненным обстоятельствам, а потом стала удобной мишенью для скандала. В основу картины легла биография американской спортсменки Тони Максин Хардинг.



Тоня растет в бедности и с детства слышит от матери не похвалу, а унижения и приказы. Единственное место, где у нее получается быть сильной, — лед: девушка работает до изнеможения и делает прыжки, которые выводят ее в элиту фигурного катания. Но она — слишком неправильная для этого мира: происхождение, манеры, характер — все вызывает раздражение у окружающих. Соперничество с еще одной талантливой фигуристкой — Нэнси Кэрриган — перестает быть чисто спортивным, когда муж Тони решает своими методами помочь супруге попасть на Олимпиаду.



Фильм «Тоня против всех» показывает изнанку спорта, о которой не принято говорить. Любители черных комедий могут смотреть картину на видеосервисе Wink.

