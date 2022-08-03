Тоня против всех (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Оскароносное спортивное драмеди «Тоня против всех» — фильм 2017 года о фигуристке, которая прорвалась наверх вопреки жизненным обстоятельствам, а потом стала удобной мишенью для скандала. В основу картины легла биография американской спортсменки Тони Максин Хардинг.
Тоня растет в бедности и с детства слышит от матери не похвалу, а унижения и приказы. Единственное место, где у нее получается быть сильной, — лед: девушка работает до изнеможения и делает прыжки, которые выводят ее в элиту фигурного катания. Но она — слишком неправильная для этого мира: происхождение, манеры, характер — все вызывает раздражение у окружающих. Соперничество с еще одной талантливой фигуристкой — Нэнси Кэрриган — перестает быть чисто спортивным, когда муж Тони решает своими методами помочь супруге попасть на Олимпиаду.
Фильм «Тоня против всех» показывает изнанку спорта, о которой не принято говорить. Любители черных комедий могут смотреть картину на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США, Катар
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Актриса
Марго
Робби
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актриса
Джулианна
Николсон
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- Актёр
Бобби
Каннавале
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- ККАктриса
Кэйтлин
Карвер
- МСАктриса
Мэйзи
Смит
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- Сценарист
Стивен
Роджерс
- Продюсер
Том
Акерли
- Продюсер
Марго
Робби
- Продюсер
Стивен
Роджерс
- Продюсер
Брайан
Унклесс
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДДХудожница
Дженнифер
Джонсон
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- НКОператор
Николас
Каракатсанис
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел