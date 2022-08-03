Тоня против всех
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Тоня против всех

Тоня против всех (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, I, Tonya
Комедия, Спортивный114 мин18+
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О фильме

Оскароносное спортивное драмеди «Тоня против всех» — фильм 2017 года о фигуристке, которая прорвалась наверх вопреки жизненным обстоятельствам, а потом стала удобной мишенью для скандала. В основу картины легла биография американской спортсменки Тони Максин Хардинг.

Тоня растет в бедности и с детства слышит от матери не похвалу, а унижения и приказы. Единственное место, где у нее получается быть сильной, — лед: девушка работает до изнеможения и делает прыжки, которые выводят ее в элиту фигурного катания. Но она — слишком неправильная для этого мира: происхождение, манеры, характер — все вызывает раздражение у окружающих. Соперничество с еще одной талантливой фигуристкой — Нэнси Кэрриган — перестает быть чисто спортивным, когда муж Тони решает своими методами помочь супруге попасть на Олимпиаду.

Фильм «Тоня против всех» показывает изнанку спорта, о которой не принято говорить. Любители черных комедий могут смотреть картину на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США, Катар
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тоня против всех»