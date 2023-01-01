Биография

Пол Уолтер Хаузер — американский комедийный актер. В основном прославился благодаря второстепенным ролям. Родился в городе Гранд-Рапидс 15 октября 1986 года. Рос в очень религиозной семье, но достаточно рано осознал, что его манит сцена. Уже в 16 лет он начал выступать в жанре стендап-комедии и спустя несколько лет сделал попытку пробиться в кинобизнес. Первыми шагами в кинокарьере Пола Уолтера Хаузера стали роли в популярных комедийных проектах «Сообщество», «В Филадельфии всегда солнечно», «Кей и Пил», а также ленте «Что случилось с Вирджинией?». Несмотря на талант комика, узнаваемым Пол стал благодаря роли в драматическом сериале «Королевство». Тем не менее, ему продолжили предлагать второстепенные и эпизодические роли, иногда даже не указывая его имя в титрах. Из общей массы проходных проектов можно выделить появление актера в ленте «Тоня против всех». Помимо этого, он сыграл главные роли в фильмах «Дело Ричарда Джуэлла» и «Пятеро одной крови». Эти персонажи окончательно сделали актера популярным. Будучи уже признанным комиком, Пол снялся в известном сериале «Рино 911» и кассовых фильмах «Круэлла» и «Отчаянные аферистки». Также харизматичный актер попробовал свои силы в озвучке, приняв участие в работе над мультфильмом «Головоломка 2».