Подруга из Голливуда (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Наивный пиарщик пытается пригласить на встречу выпускников актрису Элизабет Бэнкс, но это порождает лишь множество конфузов. Сатирическая комедия с участием Алана Тьюдика.



Сид уже долгое время смущает своих коллег по пиар-компании неудачными шутками и странной логикой. Но вот однажды бывшие однокурсники выбирают его организатором встречи выпускников Пенсильванского университета. Сид с восторгом принимается за дело и вспоминает, что вместе с ним там училась Элизабет Бэнкс, которая затем стала известной голливудской актрисой. Твердо намереваясь пригласить звезду на праздник, Сид регистрируется в соцсетях и засыпает профиль Бэнкс фамильярными сообщениями. Он не подозревает, что пишет на ее публичную страницу, где все его послания могут прочитать посторонние люди. Его сообщения тут же становятся вирусными, начинается скандал, и непутевого пиарщика увольняют с работы. Но Сид не отчаивается и не теряет надежды все исправить.



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