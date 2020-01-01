Подруга из Голливуда (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Наивный пиарщик пытается пригласить на встречу выпускников актрису Элизабет Бэнкс, но это порождает лишь множество конфузов. Сатирическая комедия с участием Алана Тьюдика.
Сид уже долгое время смущает своих коллег по пиар-компании неудачными шутками и странной логикой. Но вот однажды бывшие однокурсники выбирают его организатором встречи выпускников Пенсильванского университета. Сид с восторгом принимается за дело и вспоминает, что вместе с ним там училась Элизабет Бэнкс, которая затем стала известной голливудской актрисой. Твердо намереваясь пригласить звезду на праздник, Сид регистрируется в соцсетях и засыпает профиль Бэнкс фамильярными сообщениями. Он не подозревает, что пишет на ее публичную страницу, где все его послания могут прочитать посторонние люди. Его сообщения тут же становятся вирусными, начинается скандал, и непутевого пиарщика увольняют с работы. Но Сид не отчаивается и не теряет надежды все исправить.
Что он предпримет теперь и какие уроки из этого вынесет, расскажет «Подруга из Голливуда» — фильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.
Подруга из Голливуда смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Актёр
Тони
Хейл
- Актриса
Элиша
Катберт
- ДБАктриса
Даниэль
Брукс
- ДУАктёр
Дэвид
Уолтон
- СБАктриса
Сара
Бёрнс
- Актёр
Алан
Тьюдик
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- ЛМАктёр
Ламорн
Моррис
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- МКСценарист
Майкл
Кун
- Продюсер
Тони
Хейл
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ВЗАктриса дубляжа
Василисса
Зайцева
- ИЯАктриса дубляжа
Ирина
Яковлева
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- КККомпозитор
Кевин
Круглоу