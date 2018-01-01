Биография

Сара Чок — канадская актриса и продюсер, известная своими ролями в жанрах комедии, драмы и мелодрамы. Номинирована на несколько наград за выдающиеся роли на телевидении, среди которых особенно выделяются проекты «Клиника» и «Как я встретил вашу маму». Родилась в Оттаве 27 августа 1976 года. Окончила Хэндсвортскую среднюю школу в 1994 году. Уже в восемь лет она начала выступать в различных мюзиклах, а в 12 лет стала репортером канадского детского шоу KidZone. Первую значимую роль Сара Чок получила в 1993 году, сыграв Бекки Коннер-Хили в культовом ситкоме «Розанна». После этой работы карьера Сары начала стремительно развиваться. Она продолжала сниматься в канадских и американских проектах, постепенно закрепляя за собой роль яркой комедийной актрисы. Большой прорыв в карьере произошел в 2001 году, когда она получила роль в популярном комедийном сериале «Клиника». Она снималась в нем вплоть до 2010 года, а ее персонаж стал одним из самых любимых в сериале. Также она снималась в таких сериалах, как «Как я встретил вашу маму», «Бэкстром», «Улица Светлячков», «Безумная любовь», исполняла второстепенные роли в других успешных телевизионных проектах. Активно снималась в кино, в ее фильмографии есть такие работы, как «Убей меня позже», где она исполнила главную роль, и комедийный фильм «Эрнест в школе». В 2003 году она снялась в романтической комедии «Лакомый кусочек». Также известна по озвучиванию мультфильмов — она участвовала в создании нескольких короткометражных анимационных проектов Disney. В 2013 году исполнила главную роль в ситкоме «Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь», который транслировался на ABC. Она также озвучивала Бет Смит в популярном мультсериале «Рик и Морти», что стало еще одной значимой вехой в ее карьере.