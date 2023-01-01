Биография

Тони Хейл — американский актер и комик. Известен ролями Бастера Блуза в сериале Fox «Задержка в развитии» и Гэри Уолша в комедии HBO «Вице-президент», за которую выиграл премию Primetime Emmy в 2013 и 2015 годах как лучший актер второго плана в комедийном сериале. Родился в Вест-Пойнте 30 сентября 1970 года. Хейл вырос в городе Таллахасси, где посещал Театр молодых актеров и участвовал в многочисленных театральных и музыкальных постановках. Окончил среднюю школу Леона в 1988 году, в 1992 году — Самфордский университет в Бирмингеме со степенью журналистики, а в 1995 году — аспирантуру в Школе коммуникаций и искусств Риджентского университета в Вирджинии. В фильмографии Тони Хейла около 150 кинопроектов. Известен по таким фильмам и сериалам, как «Истории о привидениях», короткометражки «Мой слепой брат», «Баллада о Джо-солдате», «Успешные алкоголики», «Совершенство», комедии «Частный детектив Энди Баркер», «Продавец», «Дом полицейских», «Размазня», «Храбрый Нью-Джерси», «Тайное общество мистера Бенедикта», мелодрамы «Санинспектор», «Человек, который все знал» мультфильмы «Ад Данте», «Плоский мир: Фильм», «Приключения Десперо», «На одной волне», «Санджей и Крейг», «Вилкинс задает вопросы», «Харли Квинн», «Скрестив мечи», «Ох, уж эти детки!», драмы «Мое самоубийство», «Счастливы вместе», «Не смешно», «Ночные совы», «И тогда я ухожу», «Дилан Томас. Любовник и поэт», триллеры «Опасные сны», боевики «Живая мишень», «Ультраамериканцы», семейная кинолента «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение», удачный мультфильм «Angry Birds в кино», ромком «С любовью, Саймон», натуралистичный триллер «Поезд на Париж», фэнтези «Девять дней», детектив «Под уличными фонарями», рисованный ситком «Бердгерл», ужасы «Что видел Иосия», мульткомедия «Мой питомец — псих».