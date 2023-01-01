Вице-президент
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Вице-президент

Вице-президент (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.12012, Veep 7 сезонов
Комедии18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Селина Майер занимает второй по значимости политический пост в США. Однако она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вице-президент»

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