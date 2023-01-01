Биография

Мэтт Уолш – актер, известный американский деятель искусства, режиссер. Артист продюсирует фильмы, пишет сценарии. Длительное время Мэтт Уолш выступал в стенд-ап шоу с собственной группой. Мэтт Уолш был рожден в Чикаго в 1964 году, 13 октября. Будущий артист рос в многодетной семье. После окончания школы, он поступил в университет в Иллинойсе, где получил диплом психолога. Мэтт Уолш не стал работать по профессии, его больше интересовало творчество. Особенный талант проявился в области актерского мастерства. Вернувшись в Чикаго, он стал заниматься у известного преподавателя комического направления. В возрасте 27 лет он стал выступать в стенд-ап шоу. Затем успешно попробовал себя в кино. Мэтт Уолш женат, с семьей он проживает в Беверли-Хиллз. В кино свои первые роли Мэтт Уолш стал исполнять в возрасте тридцати лет. В 1996 году он снялся в эпизодической роли в картине «Побег из этой замечательной жизни». В течение нескольких лет он снимался в проекте «Поздно вечером с Конаном О’Брайеном». Длительное время артист успешно работал с американским шоу «В субботу вечером». В карьере Мэтта Уолша фильмы, где он выступил, как сценарист и продюсер одновременно: «Собака кусает человека», «Игроки», «Шоссе». В этих же картинах Мэтт Уолш появился в качестве актера. Всего в фильмографии артиста уже более 50 работ.