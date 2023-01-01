Охотники за молниями (фильм, 2023) смотреть онлайн

Талантливая девушка-инженер отправляется на Аляску, чтобы убедится, что местные ученые действительно научились добывать энергию из грозы. Фантастическая комедия «Охотники за молниями» — фильм для всей семь�и о том, как заразителен бывает энтузиазм.



Миа Ибарра, несмотря на свои инженерные таланты, не может добиться успехов в работе. Чтобы показать коллегам, на что она способна, и получить повышение, Миа едет на Аляску. Там, по слухам, группа ученых научилась добывать чистую энергию из молний. На месте оказывается, что за проект ответственен один-единственный чудаковатый энтузиаст по имени Лукас Флетчер. Не желая уезжать с пустыми руками, Миа присоединяется к нему в охоте за молниями, одновременно пытаясь усмирять недовольных местных жителей и рейнджеров, не понимающих, что на их глазах происходит настоящее чудо науки.



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