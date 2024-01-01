Джун всемогущая (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девушка со странностями начинает расследовать ограбление аптеки, где она работает. Абсурдная комедия «Джун всемогущая» — фильм 2024 года о зумерах и их подходе к жизни.



Джун изо всех сил стремится к онлайн-популярности, но получается у нее не очень. Девушка работает продавщицей в аптеке, живет с родителями и младшим братом, а в свободное время снимает видосы для блога. Но ее внимание постоянно что-то отвлекает — то любовь к сладостям, то одержимость бывшим парнем Дэйви, который недавно обручился с новой возлюбленной. И вообще люди стараются ее избегать из-за невыносимого характера. Однажды аптеку Джун грабят, и детективы, которые расследуют это дело, подозревают, что случившееся — лишь инсценировка ради страховки. Чтобы доказать, что она к этому не причастна, Джун берется найти преступников сама. Она не подозревает, в какой головокружительный водоворот ее затянет.



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