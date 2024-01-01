Джун всемогущая (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Девушка со странностями начинает расследовать ограбление аптеки, где она работает. Абсурдная комедия «Джун всемогущая» — фильм 2024 года о зумерах и их подходе к жизни.
Джун изо всех сил стремится к онлайн-популярности, но получается у нее не очень. Девушка работает продавщицей в аптеке, живет с родителями и младшим братом, а в свободное время снимает видосы для блога. Но ее внимание постоянно что-то отвлекает — то любовь к сладостям, то одержимость бывшим парнем Дэйви, который недавно обручился с новой возлюбленной. И вообще люди стараются ее избегать из-за невыносимого характера. Однажды аптеку Джун грабят, и детективы, которые расследуют это дело, подозревают, что случившееся — лишь инсценировка ради страховки. Чтобы доказать, что она к этому не причастна, Джун берется найти преступников сама. Она не подозревает, в какой головокружительный водоворот ее затянет.
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Рейтинг
- НГРежиссёр
Николаус
Гуссен
- Актриса
Эстер
Повицки
- БЛАктёр
Бобби
Ли
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- Актёр
Джеймс
Римар
- Актёр
Мэтт
Уолш
- ДГАктёр
Дэнни
Гриффин
- БУАктёр
Брэндон
Уорделл
- МКАктриса
Миранда
Косгров
- АМАктёр
Аль
Мадригал
- Актриса
Джеки
Сэндлер
- ПУАктриса
Патриша
Уильямс
- ДПАктёр
Джон
Пак
- НРАктёр
Николас
Рутерфорд
- Актёр
Билл
Бёрр
- НГСценарист
Николаус
Гуссен
- Сценарист
Эстер
Повицки
- НГПродюсер
Николаус
Гуссен
- РШПродюсер
Роберт
Шварцман
- КБПродюсер
Конор
Бэйли
- Продюсер
Билл
Бёрр
- ДФПродюсер
Джордан
Филдс
- ЭКХудожница
Эллисон
Кэлхун
- НГМонтажёр
Николаус
Гуссен
- АГКомпозитор
Александр
Герингас