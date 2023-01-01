Биография

Американская актриса Жаклин Саманта «Джеки» Сэндлер родилась 24 сентября 1974 г. в Корал-Спрингс, Флорида; уроженка Жаклин Титоне, жена знаменитого комедийного актера Адама Сэндлера. Ее дебют в полнометражном кино состоялся в 1999 г. в «Титоне» в комедии «Большой папа», где она играла вместе со своим будущим мужем Адамом Сэндлером. Пара заключила официальный брак 22 июня 2003 года. У них родились две дочери – 2006 г. и 2008 г. рождения, Сэди и Санни соответственно. Крещеная христианка итальянского происхождения, она обратилась в иудаизм ради замужества (в 2000 г.). Сегодня можно увидеть во многих в других фильмах Джеки Сэндлер вместе с мужем. Талантливая актриса снялась в фильмах «Отель \"Трансильвания\"», «50 первых свиданий», «Пиксели», «Одноклассники – 2», «Сказки на ночь», «Чак и Ларри: пожарная свадьба», «Восемь безумных ночей», «Приколисты» и многие другие. Послужной список ролей Джеки Сэндлер недавно пополнился появлением ее в кинолентах 2019 г. – «Тайное убийство», а также 2020 г. – к/ф режиссера Тайлера Спиндела «Не та девушка» кинокомпании Netflix. В основном, артистка появляется в американских комедийных кинофильмах, которые снимаются для молодежи."