Время между нами
Wink
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Время между нами
8.62022, Press Play
Фантастика, Мелодрамы81 мин16+
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Время между нами (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастическая мелодрама о девушке, которая отправляется в прошлое, чтобы спасти своего бойфренда от смерти. Молодая художница Лора знакомится с Харрисоном, братом своей лучшей подруги, который работает в музыкальном магазине. Они быстро находят общий язык и начинают встречаться. Однако их отношения трагически прерываются: Харрисона насмерть сбивает машина. Лора не готова смириться со случившимся: она обнаруживает, что способна путешествовать во времени, включая песни из сборника, который составляла с Харрисоном. Каждая из них переносит девушку в тот момент, когда трек был добавлен в коллекцию. Но всякий раз, когда Лора пытается предотвратить катастрофу, ее действия приводят к серьезным последствиям.

Время между нами смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время между нами»

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