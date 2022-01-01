Время между нами (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастическая мелодрама о девушке, которая отправляется в прошлое, чтобы спасти своего бойфренда от смерти. Молодая художница Лора знакомится с Харрисоном, братом своей лучшей подруги, который работает в музыкальном магазине. Они быстро находят общий язык и начинают встречаться. Однако их отношения трагически прерываются: Харрисона насмерть сбивает машина. Лора не готова смириться со случившимся: она обнаруживает, что способна путешествовать во времени, включая песни из сборника, который составляла с Харрисоном. Каждая из них переносит девушку в тот момент, когда трек был добавлен в коллекцию. Но всякий раз, когда Лора пытается предотвратить катастрофу, ее действия приводят к серьезным последствиям.



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