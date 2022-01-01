Время между нами (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Фантастическая мелодрама о девушке, которая отправляется в прошлое, чтобы спасти своего бойфренда от смерти. Молодая художница Лора знакомится с Харрисоном, братом своей лучшей подруги, который работает в музыкальном магазине. Они быстро находят общий язык и начинают встречаться. Однако их отношения трагически прерываются: Харрисона насмерть сбивает машина. Лора не готова смириться со случившимся: она обнаруживает, что способна путешествовать во времени, включая песни из сборника, который составляла с Харрисоном. Каждая из них переносит девушку в тот момент, когда трек был добавлен в коллекцию. Но всякий раз, когда Лора пытается предотвратить катастрофу, ее действия приводят к серьезным последствиям.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Мелодрамы
Рейтинг
- ЛПАктёр
Льюис
Пуллман
- Актриса
Клара
Ругор
- ЛОАктриса
Лирика
Окано
- Актёр
Дэнни
Гловер
- КЧАктриса
Кристина
Чанг
- ККАктёр
Кекоа
Кекумано
- Актёр
Мэтт
Уолш
- КИАктёр
Коуди
Истербрук
- ТТАктёр
Тайана
Талли
- РТАктриса
Рэйчел
Траутмэнн
- ДБСценарист
Джеймс
Бэчелор
- ДБПродюсер
Джош
Бун
- ЛЛПродюсер
Логан
Лерман
- ДШПродюсер
Джонатан
Шварц
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДКХудожник
Джек
Карневале
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ПДМонтажёр
Патрик
Дж. Дон Вито
- ЛдОператор
Лука
дель Пуппо