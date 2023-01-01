Биография

Клара Ругор — датская актриса. Родилась в Хеллерупе 5 декабря 1997 года. В 2013 году Клара Ругор появилась в приключенческой комедии «Мои африканские приключения». Спустя три года приняла эпизодическое участие в телевизионном проекте «Полярная звезда». Появлялась в кинолентах «Благодать», «Дитя робота». Среди других актерских проектов — драматический сериал «Сплетенные судьбой», драма «За мечтой», мюзикл «Любви всегда есть место», мелодрама «Время между нами» и сериалы «Восхождение» и «Смена».