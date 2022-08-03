Дитя робота
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Дитя робота

Дитя робота (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.22019, I Am Mother
Фантастика, Детектив108 мин18+

О фильме

Для человечества наступили последние дни, но в тайном бункере, созданном на случай катаклизма, есть эмбрионы для производства новых землян. Живущий там робот выращивает девочку и всячески оберегает ее от выхода наружу. Но чем старше становится Дочь, тем сильнее ее тянет покинуть убежище.

Страна
Австралия
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дитя робота»