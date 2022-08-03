Дитя робота (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Для человечества наступили последние дни, но в тайном бункере, созданном на случай катаклизма, есть эмбрионы для производства новых землян. Живущий там робот выращивает девочку и всячески оберегает ее от выхода наружу. Но чем старше становится Дочь, тем сильнее ее тянет покинуть убежище.

