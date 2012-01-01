Вице-президент (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Вице-президент. Сезон 1. Серия 5
Вице-президент
1-й сезон
5-я серия
8.12012, Veep
Комедия18+
О сериале

Селина Майер занимает второй по значимости политический пост в США. Однако она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.4 IMDb

