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Вице-президент
6-й сезон

Вице-президент (сериал, 2017) сезон 6 смотреть онлайн

8.02017, Veep 6 10 серий
Комедия18+
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О сериале

Селина Майер занимает второй по значимости политический пост в США. Однако она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вице-президент»