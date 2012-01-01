WinkСериалыВице-президент1-й сезон8-я серия
Вице-президент (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.12012, Veep
Комедии18+
Се�рия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+29 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 1
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 7
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Селина Майер занимает второй по значимости политический пост в США. Однако она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.4 IMDb
- БМРежиссёр
Бекки
Мартин
- КЭРежиссёр
Крис
Эддисон
- АИРежиссёр
Армандо
Ианнуччи
- ДМРежиссёр
Дэвид
Мэндел
- ДЛАктриса
Джулия
Луи-Дрейфус
- АКАктриса
Анна
Кламски
- Актёр
Тони
Хейл
- Актёр
Рейд
Скотт
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- Актёр
Мэтт
Уолш
- Актёр
Гэри
Коул
- Актёр
Кевин
Данн
- СБАктриса
Суфе
Брэдшоу
- ССАктриса
Сара
Сазерленд
- АУСценарист
Алексис
Уилкинсон
- РАСценарист
Рэйчел
Акслер
- АГСценарист
Алекс
Грегори
- ДЛПродюсер
Джулия
Луи-Дрейфус
- ФРПродюсер
Фрэнк
Рич
- УСПродюсер
Уилл
Смит
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- КХХудожник
Клэйтон
Хартли
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- РНМонтажёр
Роджер
Найгард
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- ДДОператор
Дэвид
Дж. Миллер
- КУКомпозитор
Кристофер
Уиллис
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шварц