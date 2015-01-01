Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение (фильм, 2015) смотреть онлайн

Музыкальный комедийный фильм «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» 2015 года завершает историю озорной троицы поющих грызунов.



Элвин, Саймон и Теодор снова попадают в переделку — на этот раз из-за недоразумения: они уверены, что их приемный отец Дэйв собирается жениться и бросить их навсегда. Решив помешать «предательству», бурундуки отправляются в сумасшедшее путешествие через всю страну, чтобы расстроить помолвку. По дороге им предстоит скрываться от разгневанных взрослых, выступать перед случайной публикой и в очередной раз доказать, что быть семьей — значит быть вместе несмотря ни на что.



Если вы соскучились по веселым музыкальным комедиям, не претендующим на особую глубину, но способным развеселить, вам определенно стоит смотреть «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение».



Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.