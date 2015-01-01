Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Музыкальный комедийный фильм «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» 2015 года завершает историю озорной троицы поющих грызунов.
Элвин, Саймон и Теодор снова попадают в переделку — на этот раз из-за недоразумения: они уверены, что их приемный отец Дэйв собирается жениться и бросить их навсегда. Решив помешать «предательству», бурундуки отправляются в сумасшедшее путешествие через всю страну, чтобы расстроить помолвку. По дороге им предстоит скрываться от разгневанных взрослых, выступать перед случайной публикой и в очередной раз доказать, что быть семьей — значит быть вместе несмотря ни на что.
Если вы соскучились по веселым музыкальным комедиям, не претендующим на особую глубину, но способным развеселить, вам определенно стоит смотреть «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение».
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
- Режиссёр
Уолт
Бекер
- Актёр
Джейсон
Ли
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- Актёр
Джесси
МакКартни
- Актриса
Кимберли
Уильямс-Пэйсли
- ДГАктёр
Джош
Грин
- Актёр
Тони
Хейл
- Актриса
Белла
Торн
- ЭСАктёр
Эдди
Стиплз
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- РМСценарист
Рэнди
Мейем Сингер
- АШСценарист
Адам
Штикель
- РБСценарист
Росс
Багдасарян
- Сценарист
Дженис
Карман
- Продюсер
Росс
Багдасарян мл.
- Продюсер
Дженис
Карман
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- РФМонтажёр
Райан
Фолси
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо