Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Wink
Детям
Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение

Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.22015, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip
Семейный, Мюзикл88 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Музыкальный комедийный фильм «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» 2015 года завершает историю озорной троицы поющих грызунов.

Элвин, Саймон и Теодор снова попадают в переделку — на этот раз из-за недоразумения: они уверены, что их приемный отец Дэйв собирается жениться и бросить их навсегда. Решив помешать «предательству», бурундуки отправляются в сумасшедшее путешествие через всю страну, чтобы расстроить помолвку. По дороге им предстоит скрываться от разгневанных взрослых, выступать перед случайной публикой и в очередной раз доказать, что быть семьей — значит быть вместе несмотря ни на что.

Если вы соскучились по веселым музыкальным комедиям, не претендующим на особую глубину, но способным развеселить, вам определенно стоит смотреть «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение».

Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение»