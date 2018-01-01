Биография

Джесси МакКартни — американский певец, композитор и актер. Родился в Нью-Йорке 9 апреля 1987 года. Полное имя актера — Джесси Артур Абрахам МакКартни. Он с детства хотел быть певцом и актером. Учился в Ardsley High School. В семь лет начал играть в любительских постановках, а через несколько лет получил роль в телешоу. После этого стал участником мальчиковой группы Sugar Beats. Через год Джесси сменил коллектив, его новой группой стала Dream Street. Ребята выпустили один «золотой» альбом и распались. МакКартни начал петь сольно и впоследствии записал шесть альбомов. Джесси МакКартни снялся в сериалах «Закон и порядок», «Закон и порядок. Специальный корпус», «C.S.I. Место преступления», «Вечное лето», «Армейские жены», «Университет», «Особо тяжкие преступления» и фильмах «Кит», «Замок и ключ», «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы». Также он озвучил героев в мультфильмах «Феи», «Юная Лига справедливости», «Турнир долины фей», «Механическая девочка».