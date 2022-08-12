Механическая девочка
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Механическая девочка

Механическая девочка (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.32014, The Clockwork Girl
Мультфильм, Приключения83 мин18+
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О фильме

Безымянная девочка-робот получает самый замечательный подарок от своего создателя - жизнь. Во время своего знакомства с окружающим миром она знакомится с мальчиком-мутантом. Теперь их дружба должна положить конец вражде между их семьями.

Страна
Южная Корея, США, Канада
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Механическая девочка»