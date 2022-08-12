Механическая девочка (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.32014, The Clockwork Girl
Мультфильм, Приключения83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Безымянная девочка-робот получает самый замечательный подарок от своего создателя - жизнь. Во время своего знакомства с окружающим миром она знакомится с мальчиком-мутантом. Теперь их дружба должна положить конец вражде между их семьями.
СтранаЮжная Корея, США, Канада
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.1 IMDb
- АХАктёр
Адриан
Хью
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Джесси
МакКартни
- ТНАктёр
Тайлер
Николь
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- УСАктёр
Уильям
Сэмплз
- Актёр
Джофф
Густафссон
- ШПСценарист
Шон
Патрик О’Рейли
- ШППродюсер
Шон
Патрик О’Рейли
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- БГХудожник
Брэндон
Грэхэм