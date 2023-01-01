Биография

Джеффри Тэмбор — американский актер и преподаватель актерского мастерства. Обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус». Родился в Сан-Франциско 8 июля 1944 года. Джеффри окончил Государственный университет Сан-Франциско, где изучал актерское мастерство, а затем получил степень магистра в Уэйнском государственном университете. Карьеру киноактера Джеффри Тэмбор начал в начале 1970-х годов со съемок в телесериалах «Чертова служба в госпитале Мэш», «Старски и Хатч», «Такси», «Правосудие для всех». На большом экране он впервые появился в 1981 году в главной роли в драме «Оружие в доме». Больше всего известен ролями в телесериалах: Брукс в ситкоме «Роперы», Хэнк Кингсли в «Шоу Ларри Сандерса», Джордж Блат-старший и Оскар Блат в драмеди «Задержка в развитии», Мора Пфефферман в комедийном сериале «Очевидное». Он также сыграл заметные роли в полнометражных картинах: «Мистер Мамочка», «Все без ума от Мэри», «Гринч — похититель Рождества», «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой II: Золотая армия», «Мальчишник в Вегасе», «Расплата». Кроме того, Джеффри снялся в роли Маленкова в комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Всего актер сыграл более 200 ролей в фильмах и сериалах.