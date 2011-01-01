Липучка (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Перед самым закрытием в банк врываются две группы грабителей. Посетители и работники банка оказываются между двух огней. Один из посетителей старается примирить представителей двух криминальных групп. Постепенно наш герой понимает, что все, кроме него, оказались в этом банке в момент ограбл�ения не случайно…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Роб
Минкофф
- Актёр
Патрик
Демпси
- Актриса
Эшли
Джадд
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Мекай
Файфер
- МРАктёр
Мэтт
Райан
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- ДВАктёр
Джон
Вентимилья
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- Актриса
Октавия
Спенсер
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- Сценарист
Джон
Лукас
- Продюсер
Марк
Дэймон
- Продюсер
Патрик
Демпси
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Питер
Сафран
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузн�ецов
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ММХудожница
Мона
Мэй
- ТФМонтажёр
Том
Финэн
- СБОператор
Стивен
Б. Постер