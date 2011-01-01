Липучка
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Липучка

Липучка (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.32011, Flypaper
Комедии83 мин18+

Сюжет

Перед самым закрытием в банк врываются две группы грабителей. Посетители и работники банка оказываются между двух огней. Один из посетителей старается примирить представителей двух криминальных групп. Постепенно наш герой понимает, что все, кроме него, оказались в этом банке в момент ограбления не случайно…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Липучка»

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