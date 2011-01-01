Липучка (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Перед самым закрытием в банк врываются две группы грабителей. Посетители и работники банка оказываются между двух огней. Один из посетителей старается примирить представителей двух криминальных групп. Постепенно наш герой понимает, что все, кроме него, оказались в этом банке в момент ограбл�ения не случайно…



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