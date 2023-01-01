Биография

Роб Минкофф – американский режиссер, продюсер, актер и сценарист. Родился в городе Пало-Альто штата Калифорния 11 августа 1962 г. Образование режиссер Роб Минкофф получил в 80-х гг. в Калифорнийском университете искусств. Уже в очень зрелом возрасте (45 лет) женился на сестре известного китайского певца, в семье растут сын и дочь. Один из первых фильмов Роба Минкоффа и самых успешных – мультфильм «Король Лев» (1994 г.) студии «Walt Disney Pictures», награжденный двумя премиями «Оскар» и тремя «Золотой глобус». Он же стал режиссером обоих мультфильмов о мышонке по имени Стюарт Литтл. В Голливуде имя Роба Минкоффа тесно связано с мультипликацией, поскольку именно ей он отдал свои творческие таланты. Работу в качестве режиссера он почти традиционно совмещает с деятельностью в качестве продюсера успешных анимационных проектов. Известно о четырех только готовящихся к выходу на широкий экран лентах, которые анонсированы в массовый прокат в 2021-2022 гг. Одна из наиболее успешных анимационных лент последних лет – «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (2014 г.), в которой Роб Минкофф стал режиссером, продюсером и даже озвучил одного из мультипликационных персонажей.