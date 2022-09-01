Пес-самурай и город кошек (фильм, 2022) смотреть онлайн

Анимационная комедия от режиссера «Короля Льва» о псе Хэнке, живущем в стране, похожей на феодальную Японию и населенной только кошками. Ему придется преодолеть предубеждения местных, стать самураем и спасти местную деревню от произвола. Бигля Хэнка освобождают из тюрьмы и назначают самураем в небольшой деревне Какамучо – что странно, ведь самураями обычно становятся коты, а не собаки. Все дело в том, что коварный чиновник Ика Чу надеется увеличить свой дворец за счет деревни, и назначение чужестранца ее защитником должно подготовить почву для будущего бандитского рейда. Но Хэнку приходит на помощь кот-самурай Джимбо, который берется тренировать новичка. Смотрите мультфильм 2022 года «Пес-самурай и город кошек» онлайн на Wink и узнайте, сможет ли Хэнк победить предрассудки и стать героем.

