Пес-самурай и город кошек (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Анимационная комедия от режиссера «Короля Льва» о псе Хэнке, живущем в стране, похожей на феодальную Японию и населенной только кошками. Ему придется преодолеть предубеждения местных, стать самураем и спасти местную деревню от произвола. Бигля Хэнка освобождают из тюрьмы и назначают самураем в небольшой деревне Какамучо – что странно, ведь самураями обычно становятся коты, а не собаки. Все дело в том, что коварный чиновник Ика Чу надеется увеличить свой дворец за счет деревни, и назначение чужестранца ее защитником должно подготовить почву для будущего бандитского рейда. Но Хэнку приходит на помощь кот-самурай Джимбо, который берется тренировать новичка. Смотрите мультфильм 2022 года «Пес-самурай и город кошек» онлайн на Wink и узнайте, сможет ли Хэнк победить предрассудки и стать героем.
СтранаСША, Китай, Великобритания, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Мелодрама
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- КБРежиссёр
Крис
Бэйли
- Режиссёр
Роб
Минкофф
- Актёр
Майкл
Сера
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- РДАктёр
Рики
Джервэйс
- ККАктриса
Кайли
Куиока
- Актёр
Мэл
Брукс
- Актёр
Джордж
Такэй
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- Актёр
Аасиф
Мандви
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актриса
Мишель
Йео
- ЭССценарист
Эд
Стоун
- НХСценарист
Нэйт
Хоппер
- Сценарист
Мэл
Брукс
- НССценарист
Норман
Стейнберг
- ЯЛПродюсер
Яр
Ландау
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ККХудожник
Кевин
Конран
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири