Биография

Майкл Сера — канадский актер. Родился в Брэмптоне 7 июня 1988 года. Еще в детстве заинтересовался актерским искусством. Посмотрел фильм «Охотники за приведениями» и выучил все диалоги, стараясь подражать Биллу Мюррею. Параллельно с учебой в школе начал заниматься на курсах в театре The Second City в Торонто, брал индивидуальные уроки актерского мастерства. С девяти лет снимался в рекламных роликах. К старшим классам стал получать настолько много предложений, что целиком сосредоточился на работе и окончил школу экстерном. Майкл Сера приобрел известность благодаря ролям в фильмах «SuperПерцы», «Джуно» и других. Особенно значительным этапом в его карьере стала съемка в фильме «Скотт Пилигрим против всех», где он исполнил главную роль. Участвовал также в записи саундтрека к фильму и играл на бас-гитаре. Продолжил заниматься музыкой и после этого. Выпустил сольный альбом, для которого написал авторские песни и самостоятельно записал музыку, играя на гитаре, пианино, барабанах. Кроме прочего, активно пробует себя на театральной сцене, исполняя роли в нескольких пьесах на Бродвее. Был номинирован на премию «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в постановке «Герой лобби».