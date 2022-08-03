Экспериментальный анимационный фильм, получивший премию за инновационный взгляд на фестивале «Сандэнс». 1967 год. Лорен Грэй, работающая ветеринарным врачом, увлекается криптидами — волшебными созданиями, вроде горгон, кракенов и лошадей с крыльями. Она занимается созданием приюта для таких необычных существ, и ей приходится вступить в конфликт с организацией, которая рассчитывает использовать криптидов в военных целях.

