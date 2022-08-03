Криптополис
Wink
Фильмы
Криптополис

Криптополис (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.32021, Cryptozoo
Мультфильм, Драма85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Экспериментальный анимационный фильм, получивший премию за инновационный взгляд на фестивале «Сандэнс». 1967 год. Лорен Грэй, работающая ветеринарным врачом, увлекается криптидами — волшебными созданиями, вроде горгон, кракенов и лошадей с крыльями. Она занимается созданием приюта для таких необычных существ, и ей приходится вступить в конфликт с организацией, которая рассчитывает использовать криптидов в военных целях.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Драма, Фэнтези
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb