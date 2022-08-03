Криптополис (фильм, 2021) смотреть онлайн
5.32021, Cryptozoo
Мультфильм, Драма85 мин18+
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О фильме
Экспериментальный анимационный фильм, получивший премию за инновационный взгляд на фестивале «Сандэнс». 1967 год. Лорен Грэй, работающая ветеринарным врачом, увлекается криптидами — волшебными созданиями, вроде горгон, кракенов и лошадей с крыльями. Она занимается созданием приюта для таких необычных существ, и ей приходится вступить в конфликт с организацией, которая рассчитывает использовать криптидов в военных целях.
СтранаСША, Канада
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Драма, Фэнтези
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДШРежиссёр
Дэш
Шоу
- Актриса
Лейк
Белл
- Актёр
Майкл
Сера
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- Актриса
Зои
Казан
- Актриса
Луиза
Краузе
- Актриса
Аггелики
Папоулья
- Актёр
Томас
Джей Райан
- Актёр
Петер
Стормаре
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- ЭДАктриса
Эмили
Дэвис
- ДШСценарист
Дэш
Шоу
- КМПродюсер
Кайл
Мартин
- ДСПродюсер
Джейн
Самборски
- ЛЭМонтажёр
Лэнс
Эдмандс
- ДККомпозитор
Джон
Кирби