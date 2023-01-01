Биография

Лэйк Белл – актриса, режиссер, сценарист, продюсер, родилась 24 марта 1979 года. Фильмография насчитывает более 90 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в комедийных мелодрамах «Невеста с того света», «Простые сложности», «Больше чем секс», «За кадром...». Лэйк Белл выросла в Нью-Йорке. Училась в одной из школ во Флориде, свою кинокарьеру начала в Лос-Анджелесе. Снимается в кино с 1994 года. Первым фильмом Лэйк Белл стала многосерийная комедия «Скорая помощь». Актриса также участвовала в съемках рейтинговых сериалов «Практика», «Юристы Бостона», «Робоцып», «Поверхность» и др. В 2007 году на экраны вышла фантастическая комедия «Невеста с того света». Спустя год актриса снялась в мелодраме «Однажды в Вегасе». Партнерами по съемочной площадке стали Кэмерон Диаз, Эштон Кутчер, Роб Кордри. В 2009 году одну из ролей Лэйк Белл сыграла в романтической комедии «Простые сложности». Главные роли в кинокартине исполнили Мэрил Стрип, Алек Болдуин, Стив Мартин. В 2010 году на экраны вышла еще одна комедийная мелодрама с участием актрисы «Больше чем секс». В 2013 году актриса исполнила главную роль в комедии «За кадром...». Спустя год снялась в спортивной драме «Рука на миллион».