Выстрел в пустоту
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Выстрел в пустоту

Выстрел в пустоту (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Shot Caller
Криминал, Драмы115 мин18+

Сюжет

После несчастного случая законопослушный американец попадает в тюрьму, где вынужден присоединиться к преступной банде ради собственного выживания. Триллер «Выстрел в пустоту» — фильм о проблемах системы исполнения наказаний с Николаем Костером-Вальдау и Джоном Бернталом от режиссера «Гренландии».

Джейкоб Харлон был примерным семьянином и успешно зарабатывал на бирже. Однажды, изрядно выпив, он отправляется в роковую поездку и попадает в страшную аварию, в результате которой погибает его близкий друг. Харлона обвиняют в непредумышленном убийстве и приговаривают к тюрьме. Там он прибивается к группе неонацистов, стремясь выжить в жестких условиях. По мере того как Харлон впитывает преступные порядки, он открещивается от семьи. Выйдя на свободу через 10 лет, он оказывается втянут в криминальный мир.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выстрел в пустоту»

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