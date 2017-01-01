Выстрел в пустоту (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После несчастного случая законопослушный американец попадает в тюрьму, где вынужден присоединиться к преступной банде ради собственного выживания. Триллер «Выстрел в пустоту» — фильм о проблемах системы исполнения наказаний с Николаем Костером-Вальдау и Джоном Бернталом от режиссера «Гр�енландии».



Джейкоб Харлон был примерным семьянином и успешно зарабатывал на бирже. Однажды, изрядно выпив, он отправляется в роковую поездку и попадает в страшную аварию, в результате которой погибает его близкий друг. Харлона обвиняют в непредумышленном убийстве и приговаривают к тюрьме. Там он прибивается к группе неонацистов, стремясь выжить в жестких условиях. По мере того как Харлон впитывает преступные порядки, он открещивается от семьи. Выйдя на свободу через 10 лет, он оказывается втянут в криминальный мир.



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