Выстрел в пустоту (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
После несчастного случая законопослушный американец попадает в тюрьму, где вынужден присоединиться к преступной банде ради собственного выживания. Триллер «Выстрел в пустоту» — фильм о проблемах системы исполнения наказаний с Николаем Костером-Вальдау и Джоном Бернталом от режиссера «Гр�енландии».
Джейкоб Харлон был примерным семьянином и успешно зарабатывал на бирже. Однажды, изрядно выпив, он отправляется в роковую поездку и попадает в страшную аварию, в результате которой погибает его близкий друг. Харлона обвиняют в непредумышленном убийстве и приговаривают к тюрьме. Там он прибивается к группе неонацистов, стремясь выжить в жестких условиях. По мере того как Харлон впитывает преступные порядки, он открещивается от семьи. Выйдя на свободу через 10 лет, он оказывается втянут в криминальный мир.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Рик
Роман Во
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- Актриса
Лейк
Белл
- Актёр
Джон
Бернтал
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- Актёр
Джеффри
Донован
- ИДАктёр
Ивэн
Джонс
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Раба
- Актёр
Мэтт
Джералд
- МГАктёр
Макс
Гринфилд
- Сценарист
Рик
Роман Во
- Продюсер
Д�жонатан
Кинг
- Продюсер
Мишель
Литвак
- ГМПродюсер
Гари
Майкл Уолтерс
- Продюсер
Рик
Роман Во
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КДХудожница
Келли
Джонс
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто