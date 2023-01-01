Биография

Мишель Литвак — бельгийский предприниматель и кинопродюсер. Родился в Ленинграде в 1951 году. С 1962 по 1991 год жил в Бельгии и занимался развитием сети медицинских лабораторий. В России начинал с торговли с Китаем. Через несколько лет небольшой логистический бизнес перерос в крупнейшую транспортную компанию «ОТЭКО». В киноиндустрии Мишель Литвак получил известность как основатель Bold Film — голливудской продюсерской студии, выпустившей такие хиты, как «Бобби» с Энтони Хопкинсом, «Драйв» и «Только бог простит» с Райаном Гослингом, «Стрингер» с Джейком Джилленхолом. Ярким событием в продюсерской биографии Литвака стала работа над драмой «Одержимость», отмеченная более 40 наградами, в том числе тремя статуэтками «Оскар».