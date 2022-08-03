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Драйв

Драйв (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.82011, Drive
Криминал, Триллер96 мин18+

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О фильме

Безымянный герой подрабатывает водителем и предпочитает не встречаться ни с кем из «попутчиков» дважды. Вся его жизнь идет наперекосяк, как только в ней появляется кто-то, с кем он хотел бы увидеться вновь… Культовый фильм «Драйв» с Райаном Гослингом и Кэри Маллиган.

Герой, называемый просто Водителем, днем работает в автосервисе и выполняет трюки на автомобиле за деньги. Молчаливый и неприметный парень не вызывает интереса у окружения, а вот его ночной промысел, совсем наоборот, пользуется большим успехом. Водитель развозит бандитов после ограблений. Условия просты: полная анонимность, одноразовое сотрудничество и только пять минут на дело. Все идет своим чередом, пока Водитель не встречает в местном супермаркете свою соседку, неожиданно проникаясь к ней чувствами. Это знакомство заставит непересекающиеся плоскости жизни Водителя собраться воедино.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Драйв»