Безымянный герой подрабатывает водителем и предпочитает не встречаться ни с кем из «попутчиков» дважды. Вся его жизнь идет наперекосяк, как только в ней появляется кто-то, с кем он хотел бы увидеться вновь… Культовый фильм «Драйв» с Райаном Гослингом и Кэри Маллиган.



Герой, называемый просто Водителем, днем работает в автосервисе и выполняет трюки на автомобиле за деньги. Молчаливый и неприметный парень не вызывает интереса у окружения, а вот его ночной промысел, совсем наоборот, пользуется большим успехом. Водитель развозит бандитов после ограблений. Условия просты: полная анонимность, одноразовое сотрудничество и только пять минут на дело. Все идет своим чередом, пока Водитель не встречает в местном супермаркете свою соседку, неожиданно проникаясь к ней чувствами. Это знакомство заставит непересекающиеся плоскости жизни Водителя собраться воедино.



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