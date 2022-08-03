Драйв (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Безымянный герой подрабатывает водителем и предпочитает не встречаться ни с кем из «попутчиков» дважды. Вся его жизнь идет наперекосяк, как только в ней появляется кто-то, с кем он хотел бы увидеться вновь… Культовый фильм «Драйв» с Райаном Гослингом и Кэри Маллиган.
Герой, называемый просто Водителем, днем работает в автосервисе и выполняет трюки на автомобиле за деньги. Молчаливый и неприметный парень не вызывает интереса у окружения, а вот его ночной промысел, совсем наоборот, пользуется большим успехом. Водитель развозит бандитов после ограблений. Условия просты: полная анонимность, одноразовое сотрудничество и только пять минут на дело. Все идет своим чередом, пока Водитель не встречает в местном супермаркете свою соседку, неожиданно проникаясь к ней чувствами. Это знакомство заставит непересекающиеся плоскости жизни Водителя собраться воедино.
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Рейтинг
- Режиссёр
Николас
Виндинг Рефн
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Альберт
Брукс
- Актёр
Оскар
Айзек
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- РПАктёр
Рон
Перлман
- РТАктёр
Расс
Тэмблин
- ДВАктёр
Джефф
Вульф
- ДБАктёр
Джеймс
Бибери
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- ДССценарист
Джеймс
Саллис
- Продюсер
Мишель
Литвак
- ДППродюсер
Джон
Палермо
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- Продюсер
Гиги
Притцкер
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- МНМонтажёр
Мэттью
Ньюман
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес