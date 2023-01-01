Биография

Брайан Крэнстон – американский актер, всемирно известный благодаря сериалу «Во все тяжкие». Обладатель таких наград, как «Тони», «Эмми» и «Золотой Глобус». Его имя увековечено на Аллее славы в Голливуде. Брайан Крэнстон появился на свет 7 марта 1956 года в актерской семье из Сан-Фернандо. Включая него, в семье росло трое сыновей. Его отец работал актером и продюсером, а мать озвучивала роли в радиоспектаклях. В одном из интервью Брайан признался, что родители не хотели, чтобы он пошел по их стопам. По его словам, не достигнув желаемого успеха, они глубоко разочаровались в шоу-бизнесе, став сломленными людьми. К тому же, они едва могли справляться с воспитанием детей. Однажды семья даже потеряла дом из-за долгов. Первый актерский опыт у Брайана Крэнстона в фильмах состоялся в 8-летнем возрасте. Тогда ему представилась возможность сняться в социальной рекламе благотворительной организации. Следующий шаг на его творческом пути был уже после окончания колледжа. Брайан переехал в Лос-Анджелес и устроился актером в небольшом театре. Периодически он зарабатывал съемкой в рекламе. Вскоре ему представилась роль на телевидении в мелодраматическом сериале «Бесконечная любовь» (1983). Карьера актера пошла вверх, и с тех пор он снялся во множестве популярных проектов.