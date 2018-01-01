1+1: Голливудская история
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1+1: Голливудская история

1+1: Голливудская история (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, The Upside
Драмы, Комедии118 мин18+
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Сюжет

Ремейк французского кинохита с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Прикованный к инвалидному креслу миллионер Филипп совсем потерял вкус к жизни, но всe изменится, когда в качестве сиделки он наймет чернокожего парня с тeмным прошлым. Дэлл научит Филиппа развлекаться несмотря ни на что.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «1+1: Голливудская история»

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