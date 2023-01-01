Биография

Кевин Дарнелл Харт – интересный, всесторонне развитый артист комического жанра. Почитателям комедий известен по таким картинам: «Шафер напрокат», «Джуманджи: Зов Джунглей». Актер Кевин Харт родился в Филадельфии 6 июля 1979 г. Мать Нэнси растила его одна. Она работала системным аналитиком в местном университете Пенсильвании. Отец Кевина был наркозависимым и даже получил тюремный срок. В возрасте 24 лет Кевин женится на Торре Харт, в браке появляется двое детей. Через 8 лет совместной жизни пара расходится, а пять лет спустя Харт женится второй раз на Энико Перриш. У них имеется один совместный ребенок. Карьера Харта как артиста началась в 2002 году, когда он сыграл роль Шайна в фильме «Бумажные солдаты». Кевин Харт снялся в более чем 30 картинах. Самые известные фильмы Кевина Харта: «Очень страшное кино 3», «Очень страшное кино 4», «Супергеройское кино», «Знакомьтесь, Дэйв», «Совместная поездка», «Миссия в Майами», «Полтора Шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень». Также Харт принимал участие в озвучке мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» (1-2 части), где он был в роли кролика по имени Снежок.