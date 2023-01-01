Биография

Николь Кидман — австралийская актриса, певица и продюсер. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», Каннского кинофестиваля, «Эмми». Родилась в Гонолулу 20 июня 1967 года. Будущая артистка посещала среднюю школу для девочек в Северном Сиднее. В четыре года родители привели ее в балетную студию, затем она выступала в Молодежном театре Австралии и театре «Филип Стрит», развивала вокальные данные. Также актриса признавалась, что в детстве была скромной, но влюбилась в профессию после игры Маргарет Гамильтон в «Волшебнике страны Оз». Первым фильмом в списке Николь Кидман стала драма «Бандиты на велосипедах». Позже получила роли в сериалах «Примитивная страна», «Вьетнам, до востребования», «Бангкок Хилтон». Затем актриса сыграла в таких известных проектах, как «Далеко-далеко», «Бэтмен навсегда», «Миротворец», «С широко закрытыми глазами», «Догвилль», «Мулен Руж», «Стэпфордские жены», «Колдунья», «Вторжение», «Возмездие», «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад», «В роли Рикардо».