Николь Кидман
Nicole Kidman
- Карьера
- Актриса, Продюсер
- Дата рождения
- 20 июня 1967 г. (57 лет)
Биография
Николь Кидман — австралийская актриса, певица и продюсер. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», Каннского кинофестиваля, «Эмми». Родилась в Гонолулу 20 июня 1967 года. Будущая артистка посещала среднюю школу для девочек в Северном Сиднее. В четыре года родители привели ее в балетную студию, затем она выступала в Молодежном театре Австралии и театре «Филип Стрит», развивала вокальные данные. Также актриса признавалась, что в детстве была скромной, но влюбилась в профессию после игры Маргарет Гамильтон в «Волшебнике страны Оз». Первым фильмом в списке Николь Кидман стала драма «Бандиты на велосипедах». Позже получила роли в сериалах «Примитивная страна», «Вьетнам, до востребования», «Бангкок Хилтон». Затем актриса сыграла в таких известных проектах, как «Далеко-далеко», «Бэтмен навсегда», «Миротворец», «С широко закрытыми глазами», «Догвилль», «Мулен Руж», «Стэпфордские жены», «Колдунья», «Вторжение», «Возмездие», «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад», «В роли Рикардо».
Фильмография
Актриса
- 8.9
Отыграть назад2020
- 8.9
1+1: Голливудская история2018, 118 мин
- 7.5
Время возмездия2018, 115 мин
- 9.2
Большая маленькая ложь2017
- 9.4
Лев2016, 113 мин
- 8.8
Тайна в их глазах2015, 106 минБесплатно
- 6.6
Чужая страна2015, 107 мин
- 9.0
Принцесса Монако2014, 98 мин
- 8.7
Прежде чем я усну2014, 88 минБесплатно
- 9.0
Vogue: Глазами редактора2012, 59 мин
- 8.4
Хемингуэй и Геллхорн2012, 148 мин
- 8.1
Что скрывает ложь2011, 86 мин
- 8.4
Запятнанная репутация2003, 101 минБесплатно
- 8.9
Другие2001, 100 мин
- 8.1
Оседлавший ветер1986, 88 минБесплатно