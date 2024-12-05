Оседлавший ветер (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Оседлавший ветер
8.21986, Windrider
Драма, Мелодрама88 мин18+

Стюарт Симпсон - талантливый серфингист. С помощью отца он готовится к чемпионату. Однако, он влюбляется - и спорт, и друзья, и чемпионат становятся вторичными...

Страна
Австралия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

