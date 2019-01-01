Скандал (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман в роли сотрудниц популярного телеканала, которые встают на тропу войны против абьюза и харассмента.



В центре сюжета — история трех сотрудниц канала Fox News, рискнувших обратиться в суд и обвинить главу компании Роджера Айлза в сексуа�льных домогательствах. Одна из самых известных телеведущих Мегин Келли оказывается в центре внимания после участия в предвыборных дебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом и вскоре становится объектом нападок и угроз со стороны его приспешников, включая ее начальника Роджера Айлза. Между тем другая сотрудница канала Гретхен Карлсон решает подать на него в суд, и ее поддерживает молодая журналистка Кайла, которая также становится жертвой неподобающего обращения со стороны Айлза.



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