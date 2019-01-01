Скандал (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман в роли сотрудниц популярного телеканала, которые встают на тропу войны против абьюза и харассмента.
В центре сюжета — история трех сотрудниц канала Fox News, рискнувших обратиться в суд и обвинить главу компании Роджера Айлза в сексуа�льных домогательствах. Одна из самых известных телеведущих Мегин Келли оказывается в центре внимания после участия в предвыборных дебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом и вскоре становится объектом нападок и угроз со стороны его приспешников, включая ее начальника Роджера Айлза. Между тем другая сотрудница канала Гретхен Карлсон решает подать на него в суд, и ее поддерживает молодая журналистка Кайла, которая также становится жертвой неподобающего обращения со стороны Айлза.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джей
Роуч
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- КМАктриса
Кейт
МакКиннон
- Актриса
Конни
Бриттон
- ЛХАктриса
Лив
Хьюсон
- БЛАктриса
Бриджетт
Ланди-Пейн
- Сценарист
Чарльз
Рэндольф
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- Продюсер
Меган
Эллисон
- КРПродюсер
Карен
Рут Гетчелл
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ЭБХудожница
Эллен
Брилл
- ДПМонтажёр
Джон
Полл
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро