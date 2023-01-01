Биография

Джон Литгоу — американский актер, писатель, музыкант, продюсер. Родился в Рочестере 19 октября 1945 года. Рос в творческой среде, его мать была актрисой, а отец продюсировал и ставил театральные постановки. Окончил факультет истории и литературы Гарвардского университета. Продолжил образование в Лондонской академии музыки и драматического искусства. После обучения вернулся в США и стал выступать в бродвейских театрах. За свои роли в мюзиклах получил премию «Тони». Является членом Американской киноакадемии. Джон Литгоу за свою карьеру снялся в 140 фильмах и сериалов. Начал сниматься в кино в начале 1970-х годов. Первым опытом были съемки в сериалах «Великие представления», Saturday Night Live, фильмах «Наваждение», «Весь этот джаз», «Прокол». Два года подряд номинировался на «Оскар», в 1982 году за фильм «Мир по Гарпу», в 1983 году — за картину «Язык нежности». В 1980-е годы актера можно было увидеть в таких картинах, как «Космическая одиссея 2010», «Свободные», «Заколдованные», «Место отдыха», «Замерзший». Удачно сложилась его карьера и на телевидении. Играл ярких героев в сериалах «Фрейзер», «Как я встретил вашу маму», «Студия 30», «Третья планета от Солнца», за последний проект он получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мужской персонаж». Снимался в фильмах «Интерстеллар», «Расплата», «Здравствуй, папа, Новый год!», «Человек будущего», сериале «Корона». Работал в качестве исполнительного продюсера при съемках картины «Последний рыцарь». Участвовал в озвучке культовых мультфильмов «Симпсоны» и «Шрек».