Обитель смерти (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Переживший инсульт судья оказывается в доме престарелых, где его начинает терроризировать жестокий и беспощадный постоялец. Мрачный психологический триллер «Обитель смерти» — фильм с Джеффри Рашем и Джоном Литгоу, впечатливший Стивена Кинга.
Стефан был влиятельным судьей с репутацией жесткого и несговорчивого человека. Однажды, прямо во время вынесения очередного приговора, он переносит инсульт. На реабилитацию Стефана отправляют в расположенный в пригороде дом престарелых. Судья с презрением относится к местным обитателям и мечтает поскорее отсюда выбраться. Вскоре он привлекает внимание странного старика по имени Дэйв: тот везде ходит с ручной куклой, которую называет Дженни Пен, и на первый взгляд кажется безобидным чудаком. Однако, когда за ним не наблюдают сотрудники учреждения, Дэйв превращается в жестокого мучителя, готового на самые возмутительные поступки во имя Дженни. И своей главной жертвой он выбирает именно Стефана.
Что придется пережить бывшему судье теперь, расскажет триллер «Обитель смерти». Смотреть онлайн его вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
Обитель смерти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- ДЭРежиссёр
Джеймс
Эшкрофт
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Джон
Литгоу
- ДХАктёр
Джордж
Хинар
- НМАктриса
Никки
МакДоннелл
- НСАктриса
Николь
Сирилл
- Актёр
Маака
Похату
- ЙМАктёр
Йен
Мун
- РЧАктёр
Ричард
Чэпман
- БФАктёр
Брюс
Филлипс
- ИВАктриса
Ирен
Вуд
- ЭРАктриса
Энни
Рут
- НБАктёр
Ник
Блейк
- НЛАктёр
Нэтаниэл
Лис
- ЭКСценарист
Эли
Кент
- ДЭСценарист
Джеймс
Эшкрофт
- КФПродюсер
Катрин
Фицджералд
- ОСПродюсер
Орландо
Стюарт
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эшкрофт
- ЭКПродюсер
Эли
Кент
- НЛПродюсер
Николас
Лэйзо
- Продюсер
Джон
Литгоу
- Продюсер
Джеффри
Раш
- ГЭХудожник
Грэйс
Эчесон