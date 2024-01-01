Обитель смерти (фильм, 2024) смотреть онлайн

Обитель смерти
6.92024, The Rule of Jenny Pen
Триллер, Драма103 мин18+
Переживший инсульт судья оказывается в доме престарелых, где его начинает терроризировать жестокий и беспощадный постоялец. Мрачный психологический триллер «Обитель смерти» — фильм с Джеффри Рашем и Джоном Литгоу, впечатливший Стивена Кинга.

Стефан был влиятельным судьей с репутацией жесткого и несговорчивого человека. Однажды, прямо во время вынесения очередного приговора, он переносит инсульт. На реабилитацию Стефана отправляют в расположенный в пригороде дом престарелых. Судья с презрением относится к местным обитателям и мечтает поскорее отсюда выбраться. Вскоре он привлекает внимание странного старика по имени Дэйв: тот везде ходит с ручной куклой, которую называет Дженни Пен, и на первый взгляд кажется безобидным чудаком. Однако, когда за ним не наблюдают сотрудники учреждения, Дэйв превращается в жестокого мучителя, готового на самые возмутительные поступки во имя Дженни. И своей главной жертвой он выбирает именно Стефана.

Что придется пережить бывшему судье теперь, расскажет триллер «Обитель смерти».

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

