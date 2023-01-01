Wink
Фильмы
Обитель смерти
Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель смерти»

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель смерти»

Режиссёры

Джеймс Эшкрофт

Джеймс Эшкрофт

James Ashcroft
Режиссёр

Актёры

Джеффри Раш

Джеффри Раш

Geoffrey Rush
АктёрStefan Mortensen
Джон Литгоу

Джон Литгоу

John Lithgow
АктёрDave Crealy
Джордж Хинар

Джордж Хинар

George Henare
АктёрTony Garfield
Никки МакДоннелл

Никки МакДоннелл

Nikki MacDonnell
АктрисаCourt Mother
Николь Сирилл

Николь Сирилл

Nicole Cyrille
Актриса
Маака Похату

Маака Похату

Maaka Pohatu
АктёрDr. Neels
Йен Мун

Йен Мун

Ian Mune
АктёрHowie Wicker
Ричард Чэпман

Ричард Чэпман

Richard Chapman
АктёрMusician
Брюс Филлипс

Брюс Филлипс

Bruce Phillips
АктёрPeter Llewyn
Ирен Вуд

Ирен Вуд

Irene Wood
АктрисаOlive Shaw
Энни Рут

Энни Рут

Annie Ruth
АктрисаMoira Spender
Ник Блейк

Ник Блейк

Nick Blake
АктёрTobias Popanovich
Нэтаниэл Лис

Нэтаниэл Лис

Nathaniel Lees
АктёрSonny Ausage

Сценаристы

Эли Кент

Эли Кент

Eli Kent
Сценарист
Джеймс Эшкрофт

Джеймс Эшкрофт

James Ashcroft
Сценарист

Продюсеры

Катрин Фицджералд

Катрин Фицджералд

Catherine Fitzgerald
Продюсер
Орландо Стюарт

Орландо Стюарт

Orlando Stewart
Продюсер
Джеймс Эшкрофт

Джеймс Эшкрофт

James Ashcroft
Продюсер
Эли Кент

Эли Кент

Eli Kent
Продюсер
Николас Лэйзо

Николас Лэйзо

Nicholas Lazo
Продюсер
Джон Литгоу

Джон Литгоу

John Lithgow
Продюсер
Джеффри Раш

Джеффри Раш

Geoffrey Rush
Продюсер

Художники

Грэйс Эчесон

Грэйс Эчесон

Grace Acheson
Художник