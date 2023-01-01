Перри Мейсон (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Новейшая экранизация романов Эрла Стэнли Гарнера об адвокате Перри Мейсоне, о котором снято немало фильмов и сериалов. На этот раз его роль исполнил звезда «Американцев» Мэттью Риз. Лос-Анджелес, 1931 год. В разгаре Великая депрессия, а Перри Мейсон – еще не легендарный адвокат, а нищий частный детектив с ПТСР, которое развилось на фоне Первой мировой и неудачного брака. В городе совершено жуткое убийство маленького ребенка. Адвокат, близко знакомый с семьей убитого, просит своего приятеля-сыщика расследовать преступление. Это дело станет поворотным в судьбе Перри Мейсона, а его расследование откроет множество мрачных тайн Лос-Анджелеса и его жителей. Узнать о них вы можете, посмотрев сериал «Перри Мейсон» (2020) онлайн в хорошем качестве на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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