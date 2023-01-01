Перри Мейсон (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Новейшая экранизация романов Эрла Стэнли Гарнера об адвокате Перри Мейсоне, о котором снято немало фильмов и сериалов. На этот раз его роль исполнил звезда «Американцев» Мэттью Риз. Лос-Анджелес, 1931 год. В разгаре Великая депрессия, а Перри Мейсон – еще не легендарный адвокат, а нищий частный детектив с ПТСР, которое развилось на фоне Первой мировой и неудачного брака. В городе совершено жуткое убийство маленького ребенка. Адвокат, близко знакомый с семьей убитого, просит своего приятеля-сыщика расследовать преступление. Это дело станет поворотным в судьбе Перри Мейсона, а его расследование откроет множество мрачных тайн Лос-Анджелеса и его жителей. Узнать о них вы можете, посмотрев сериал «Перри Мейсон» (2020) онлайн в хорошем качестве на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- ДГРежиссёр
Дениз
Гамзе Эргювен
- ФКРежиссёр
Фернандо
Коимбра
- НЛРежиссёр
Нина
Лопес-Коррадо
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- ДРАктриса
Джульет
Райлэнс
- КЧАктёр
Крис
Чок
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актёр
Джастин
Кирк
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актриса
Татьяна
Маслани
- ДКАктриса
Диарра
Килпэтрик
- ЭЛАктёр
Эрик
Ланж
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- ДГПродюсер
Дэвид
Гамбино
- Продюсер
Роберт
Дауни мл.
- ДПХудожник
Джон
П. Голдсмит
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- МКМонтажёр
Мако
Камицуна
- ЭРОператор
Элиот
Рокетт
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- ДГОператор
Джон
Грилло
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард