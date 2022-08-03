Перри Мейсон (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1 сезон нуара HBO c Мэттью Ризом о начале пути знаменитого героя романов Эрла Стэнли Гарднера, который пока еще не стал адвокатом и зарабатывает на жизнь частными расследованиями. Начало 30-х годов прошлого века, Лос-Анджелес. У Мэттью и Эмили Додсон похищают сына Чарли, требуя в качестве выкупа $100 000. Спасти мальчика не удается — пара находит его мертвым. Страшная деталь делает преступление еще более жутким: глаза ребенка удерживают открытыми нитки на веках. Расследовать это дело поручают Перри Мейсону, бедствующему частному сыщику, которому сложно наладить свою жизнь после увольнения из армии. У Мейсона достаточно хлопот и без убийств — он пытается получить материальную компенсацию от киностудии за слежку за одним из комиков, нарушающим ее моральные правила. Но по мере того, как детектив узнает больше подробностей о смерти Чарли, дело его затягивает все сильнее.

