Биография

Роберт Дауни-мл. — американский актер, продюсер, сценарист. Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Сатурн». Родился в Нью-Йорке 4 апреля 1965 года. Детство сына актера и режиссера Роберта Дауни и актрисы Элси Форд прошло на съемочных площадках. В пятилетнем возрасте мальчик сыграл больного щенка в отцовском фильме. Некоторое время Роберт жил в Англии, где занимался балетом. В Нью-Йорке поступил в Центр исполнительских искусств. В 20 лет появился в музыкально-юмористическом телешоу Saturday Night Live, после чего твердо решил стать голливудским актером. Помимо кинематографа, пробует себя на музыкальном поприще: записал альбом The Futurist и ряд рождественских композиций с Вондой Шепард. Увлекается кунг-фу и восточной философией. Роберт Дауни-мл. получил первую главную роль в кино в 1987 году — в ромкоме «Специалист по съему». Прорывом в его карьере стала криминальная драма «Меньше нуля» — актер сыграл Джулиана, лучшего друга главного героя. В 1992 году удостоился премии BAFTA за образ легендарного комика в фильме «Чаплин». Одновременно дебютировал как сценарист документального проекта «Последняя вечеринка». Позже пополнил биографию фильмами «Сердце и души», «Только ты», «Королевская милость», «Прирожденные убийцы», «Ричард III», «Служители закона», «Вундеркинды». Образ Ларри Пола в сериале «Элли Макбил» принес Дауни-мл. его первый «Золотой глобус». В 2006 году актер удостоился награды «Сандэнс» за картину «Как узнать своих святых», в которой также выступил сопродюсером. Оглушительный успех и премия «Сатурн» пришли к Дауни-мл. после роли Тони Старка в супергеройском боевике Джона Фавро «Железный человек» 2008 года. Благодаря ей актер оказался на обложках крупных журналов и даже стал героем мемов. В дальнейшем полюбившийся зрителям герой появился в проектах «Мстители» и «Человек-паук». Роберт закрепил успех во франшизе Гая Ричи «Шерлок Холмс», получив за эту работу очередной «Золотой глобус» и приз «Сатурн». В 2014 году выступил творческим дуэтом с Робертом Дюваллом в фильме «Судья». Судьбоносной в его биографии стала драма «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы — за роль Льюиса Штрауса актер удостоился долгожданной статуэтки «Оскар» и ряда других престижных наград.