Эйр Америка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бесшабашные пилоты Джин и Билли участвуют в контрабандных операциях ЦРУ в Лаосе во время войны во Вьетнаме. Они готовы доставить что угодно, кого угодно и куда угодно, лишь бы платили. И конечно же эти бравые парни думают не только о самолетах, но и о девушках... и не в последнюю очередь!



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