Эйр Америка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
8.81990, Air America
Боевики, Комедии108 мин16+
Сюжет
Бесшабашные пилоты Джин и Билли участвуют в контрабандных операциях ЦРУ в Лаосе во время войны во Вьетнаме. Они готовы доставить что угодно, кого угодно и куда угодно, лишь бы платили. И конечно же эти бравые парни думают не только о самолетах, но и о девушках... и не в последнюю очередь!
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Споттисвуд
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Нэнси
Трэвис
- Актёр
Кен
Дженкинс
- Актёр
Дэвид
Маршалл Грант
- ЛСАктёр
Лейн
Смит
- АЛАктёр
Арт
ЛаФлёр
- НЭАктёр
Нед
Эйзенберг
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- ДБАктёр
Дэвид
Бове
- РРСценарист
Ричард
Раш
- КРСценарист
Кристофер
Роббинс
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Каган
- Продюсер
Марио
Кассар
- ДМПродюсер
Дэниэл
Мельник
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- ДМХудожник
Джон
Молло
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- ЛФМонтажёр
Лоис
Ф�риман-Фокс
- РДОператор
Роджер
Дикинс