Эйр Америка
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Эйр Америка

Эйр Америка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

8.81990, Air America
Боевики, Комедии108 мин16+

Сюжет

Бесшабашные пилоты Джин и Билли участвуют в контрабандных операциях ЦРУ в Лаосе во время войны во Вьетнаме. Они готовы доставить что угодно, кого угодно и куда угодно, лишь бы платили. И конечно же эти бравые парни думают не только о самолетах, но и о девушках... и не в последнюю очередь!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эйр Америка»

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