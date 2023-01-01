Биография

Татьяна Маслани — канадская актриса театра и кино, продюсер. Родилась в Реджайне 22 сентября 1985 года. В детстве занималась танцами, выступала в школьном театре, играла в Canadian Improv Games — командном соревновании, участники которого показывали импровизации. Актерскую карьеру начинала с телесериалов и постановок канадских театров «Глобус» и «Летняя сцена». Широкую известность Татьяна Маслани приобрела благодаря главной роли в сериале «Темное дитя». Проект принес актрисе множество наград, среди которых Canadian Screen Awards, Young Hollywood Awards и «Эмми». Также в творческую биографию Маслани входят такие картины, как «Проблеск гениальности», «Дневники мертвецов», «Взрослая кинозвезда», «Клятва», «Парки и зоны отдыха». Помимо съемок в кино, актриса занимается дубляжом мультфильмов: она озвучивала героев проектов «Непобедимый: Атомная Ева», «Охотники на троллей: Истории Аркадии», «Харперы».