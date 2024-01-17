Крылатая история (фильм, 2023) смотреть онлайн

Крылатая история (фильм, 2023)
Однокрылая бабочка, не способная летать на дальние расстояния, ищет способ мигрировать в теплые края вместе с сородичами. Вдохновляющий мультфильм от продюсера «Снежных гонок».
Бабочка-монарх Патрик вырос с необычной аномалией. Одно крыло у него стандартного размера, а второе — совсем крошечное. Это не мешает ему быть душой компании и любимцем сородичей. Но есть нюанс — бабочкам предстоит миграция на юг, а Патрик не может далеко летать из-за своей особенности. Однако он не готов прозябать на старом месте и не хочет разлучаться с друзьями. На помощь приходит приятель-гусеница, который тоже не умеет летать, потому что никак не переродится в бабочку, и вместе с Патриком они изобретают летательный аппарат.
Удастся ли друзьям мигрировать с остальными бабочками, расскажет «Крылатая история» — мультфильм 2023.
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
- СРРежиссёр
Софи
Рой
- ММАктёр
Мена
Массуд
- Актриса
Татьяна
Маслани
- ТДАктёр
Тристан
Д. Лалла
- ЭНАктриса
Элинор
Ноубл
- ДБАктёр
Даниэль
Брошу
- РДАктёр
Ричард
Дюмон
- УБАктёр
Уайатт
Бауэн
- ЛДАктриса
Люсинда
Дэвис
- СХАктёр
Скотт
Хамфри
- НЮАктёр
Ник
Юлиус Шук
- СБАктриса
Стефани
Бретон
- ХФСценарист
Хайди
Фосс
- ЛССценарист
Лиэнн
Саватски
- ЭКПродюсер
Эмели
Кристианс
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- МРКомпозитор
Мартин
Рой