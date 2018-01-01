Время возмездия (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Николь Кидман преображается до неузнаваемости в драматическом триллере о полицейской, мстящей за смерть любимого человека, от постановщицы «Тела Дженнифер» Карин Кусамы. 17 лет назад Эрин Белл с напарником Крисом внедрилась в банду грабителей под прикрытием. Хотя их отношения были частью легенды, их чувства вскоре стали подлинными. Но этот роман, как и служебное задание, ждал далеко не счастливый финал. Теперь же Эрин в глубоком запое. Когда она прибывает на очередное место преступления, коллеги ей не рады — произошедшее убийство вне ее юрисдикции. Но Белл знает жертву и уверена, что может найти преступника. Она подозревает, что в деле замешан Сайлас, лидер той самой банды, частью которой она когда-то была — с недавних пор он как раз объявился в округе. У Эрин с ним давние счеты, и она намерена мстить. Сможет ли она расправиться с демонами прошлого, узнаете, когда будете смотреть фильм «Время возмездия» (2018) в хорошем качестве онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ККРежиссёр
Карин
Кусама
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актриса
Татьяна
Маслани
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Тоби
Хасс
- ДДАктёр
Джеймс
Джордан
- Актёр
Бо
Напп
- ДПАктриса
Джэйд
Петтиджон
- Сценарист
Фил
Х�эй
- ММСценарист
Мэтт
Манфреди
- ДДПродюсер
Дэвид
Дилиберто
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОФХудожница
Одри
Фишер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро