Время возмездия
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Время возмездия

Время возмездия (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Destroyer
Боевики, Триллеры115 мин18+
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Сюжет

Николь Кидман преображается до неузнаваемости в драматическом триллере о полицейской, мстящей за смерть любимого человека, от постановщицы «Тела Дженнифер» Карин Кусамы. 17 лет назад Эрин Белл с напарником Крисом внедрилась в банду грабителей под прикрытием. Хотя их отношения были частью легенды, их чувства вскоре стали подлинными. Но этот роман, как и служебное задание, ждал далеко не счастливый финал. Теперь же Эрин в глубоком запое. Когда она прибывает на очередное место преступления, коллеги ей не рады — произошедшее убийство вне ее юрисдикции. Но Белл знает жертву и уверена, что может найти преступника. Она подозревает, что в деле замешан Сайлас, лидер той самой банды, частью которой она когда-то была — с недавних пор он как раз объявился в округе. У Эрин с ним давние счеты, и она намерена мстить. Сможет ли она расправиться с демонами прошлого, узнаете, когда будете смотреть фильм «Время возмездия» (2018) в хорошем качестве онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время возмездия»

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