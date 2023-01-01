Биография

Мэтт Манфреди – американский сценарист итальянского происхождения, писавший тексты к фильмам с участием Кирстена Данста, Джеки Чана, Шарлиз Терон. Известен также необычной техникой написания сценариев в соавторстве с Филом Хэем. Мэтт Манфреди родился в американском городке Палос Вердес Пенинсула, штат Калифорния в 1971 году. Мать, Нэнси – государственный служащий, менеджер в администрации городка Торранс. Отец, Джордж Манфреди – юрист с частной практикой в Лос-Анжелесе. Мэтт окончил Университет Брауна и получил степень магистра по окончании Американского института кино в Лос-Анджелесе. Именно в этом колледже он стал посещать комедийную группу импровизационного театра, где произошло судьбоносное знакомство с будущим соавтором. Практически все свои сценарии к фильмам и сериалам Мэтт Манфреди написал вместе с Филом Хэем. Оригинальная техника создания текстов с самого начала принесла свои внушительные плоды и стала визитной карточкой обоих авторов. Схема написания такова: оба пишут диалоги для разных сцен, затем обмениваются ими и работают над текстами друг друга. Манфреди был женат не менее трех раз, имеет дочь и сына. Также в прессу просочились слухи, что сценарист лечился от алкогольной зависимости и пристрастия к азартным играм.