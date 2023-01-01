Биография

Фил Хэй — сценарист, продюсер, актер и режиссер. Родился в США 1 января 1970 года. Получил высшее образование в частном исследовательском университете Брауна в Род-Айленде. Во время учебы увлекался импровизационным театром, где и познакомился с будущим соавтором множества своих сценариев Мэттом Манфреди. Для совместной работы впоследствии ими была разработана специальная техника написания отдельных сцен. В 2006 году Фил Хэй женился на уже состоявшемся режиссере Карин Кусиме, вместе с которой создал проекты «Эон Флакс», «Приглашение» и криминальный триллер «Разрушитель» с Николь Кидман. Первый фильм Фила Хэя по его сценарию «Сумасшедший/Красивый» вышел в прокат в 2001 году. Этот дебют ознаменовал начало сценарной карьеры. Затем последовало еще 14 кинокартин. Среди них можно выделить «Битву Титанов», «Призрачный патруль», «Смокинг» с Джеки Чаном, «Миссия в Майами», «Совместная поездка», «Время возмездия», «Тайное общество мистера Бенедикта» и многие другие.