Биография

Тоби Кеббелл — английский актер кино. Обладатель премий CinEuphoria и британского независимого кино. Родился в Понтефракт, Йоркшир, Англия, Великобритания, 9 июля 1982 года. Полное имя киноактера Тобиас Алистер Патрик. Он вырос в далекой от искусства семье. Мальчик любил кино и обладал яркой внешностью и природным артистизмом. Прошел обучение в творческой мастерской, где готовили молодых людей к выступлениям на телевидении, в кино и театре. В 2004 Тоби Кеббелл сыграл в кинокартине «Ботинки мертвеца». Актер исполнил главные роли в лентах «Ограбление в ураган», «Дом с прислугой», «Становление». К 2024 году в его фильмографии скопилось 62 роли. Специалисты высоко отметили работы Тоби Кеббелла в фильмах «Контроль», за роль в котором актер номинировался на премию лондонских кинокритиков, а также «Голос монстра».