Золото (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Отчаянный золотоискатель отправляется в индонезийские джунгли, чтобы найти клад. Криминальная драма с Мэттью Макконахи, основанная на реальных событиях.



Кенни Уэллс — хваткий делец и потомственный охотник за сокровищами. Чтобы спасти семейную компанию от финансового кр�аха, ему необходимо найти большую сумму денег. Внезапно он встречает сумасшедшего геолога по имени Майкл Акоста, и вместе они решают поехать в Индонезию на поиски золота. На своем пути авантюристам предстоит столкнуться со множеством испытаний, включая малярию и сложности в переговорах с индонезийским правительством. Но постепенно компания Уэллса начинает подниматься из кризиса. Эта захватывающая история основана на реальных событиях, произошедших в 1993 году.



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