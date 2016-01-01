Золото (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Отчаянный золотоискатель отправляется в индонезийские джунгли, чтобы найти клад. Криминальная драма с Мэттью Макконахи, основанная на реальных событиях.
Кенни Уэллс — хваткий делец и потомственный охотник за сокровищами. Чтобы спасти семейную компанию от финансового кр�аха, ему необходимо найти большую сумму денег. Внезапно он встречает сумасшедшего геолога по имени Майкл Акоста, и вместе они решают поехать в Индонезию на поиски золота. На своем пути авантюристам предстоит столкнуться со множеством испытаний, включая малярию и сложности в переговорах с индонезийским правительством. Но постепенно компания Уэллса начинает подниматься из кризиса. Эта захватывающая история основана на реальных событиях, произошедших в 1993 году.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Гейган
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актёр
Кори
Столл
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актёр
Билл
Кэмп
- ДХАктёр
Джошуа
Харто
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- МБАктёр
Мэйкон
Блэр
- ПМСценарист
Патрик
Мэссет
- ДЗСценарист
Джон
Зинмен
- ПМПродюсер
Патрик
Мэссет
- Продюсер
Мэттью
Макконахи
- ДЗПродюсер
Джон
Зинмен
- ДГПродюсер
Дэвид
Глассер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ККХудожница
Карла
Керри
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон