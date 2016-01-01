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Золото (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.12016, Gold
Драмы, Триллеры115 мин18+

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Сюжет

Отчаянный золотоискатель отправляется в индонезийские джунгли, чтобы найти клад. Криминальная драма с Мэттью Макконахи, основанная на реальных событиях.

Кенни Уэллс — хваткий делец и потомственный охотник за сокровищами. Чтобы спасти семейную компанию от финансового краха, ему необходимо найти большую сумму денег. Внезапно он встречает сумасшедшего геолога по имени Майкл Акоста, и вместе они решают поехать в Индонезию на поиски золота. На своем пути авантюристам предстоит столкнуться со множеством испытаний, включая малярию и сложности в переговорах с индонезийским правительством. Но постепенно компания Уэллса начинает подниматься из кризиса. Эта захватывающая история основана на реальных событиях, произошедших в 1993 году.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золото»

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