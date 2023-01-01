Биография

Кори Столл — американский актер. Родился в Нью-Йорке 14 марта 1976 года. Драматическим искусством увлекался с подросткового возраста: выступал в молодежном театре, занимался музыкой. Получив аттестат, продолжил обучение в Оберлинском колледже и в школе искусств при Университете Нью-Йорка. Артистический путь начинал с театра, в том числе и со сцены Бродвея. В кино дебютировал с небольшими ролями в телесериалах «Хорошая жена» и «Полиция Нью-Йорка». Интересный факт биографии: на старте карьеры Столл побрил наголо голову по совету подруги. В результате этот образ стал его своеобразной визитной карточкой на экране. Широкую популярность Кори Столл получил благодаря проекту «Закон и порядок: Лос-Анджелес». После этого он появился в драме Вуди Аллена «Полночь в Париже», которая сделала его претендентом на получение премии «Независимый дух». Ярким событием для Столла стало участие в сериале «Карточный домик» — второплановая роль принесла ему номинацию на «Золотой глобус». Сегодня в копилке работ Кори Столла множество рейтинговых проектов, среди которых «Воздушный маршал», «Человек-муравей», «Светская жизнь», «Миллиарды», «Сцены из супружеской жизни».